2020-06-29T15:25:01+03:00
Общество

Введение дистанционного обучения в школах Ямала назвали фейком

Правительство ЯНАО пояснило, что предполагает проект «Цифровая образовательная среда»
Анна Полякова
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Введение дистанционного обучения в школах Ямала назвали фейком Фото: Оперштаб ЯНАОВведение дистанционного обучения в школах Ямала назвали фейком Фото: Оперштаб ЯНАО
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В правительстве ЯНАО опровергли распространяющуюся в соцсети и мессенджерах информацию о введении дистанционного обучения в школах региона.

«В масс-медиа распространяется информация о переводе на дистанционное обучение 14 регионов РФ, в т.ч. ЯНАО. Это недостоверная информация», - официально заявили власти автономного округа.

Уточняется, что Ямал действительно участвует в проекте «Цифровая образовательная среда», однако он не связан с «дистанционкой». Проект постановления правительства РФ об экспериментальном внедрении цифровой образовательной среды реализвется в отдельных регионах. Он предполагает объединение в образовательном процессе электронных баз данных, образовательных сервисов, федеральной государственной информационной системы «Моя школа»; материально-техническое оснащение школ, обеспечение образовательных организаций высокоскоростным интернетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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