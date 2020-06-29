2020-06-29T14:17:03+03:00
Общество

Ямал готовится к старту ЕГЭ-2020

В регионе проходят пробные экзамены
Анна Полякова
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Ямал готовится к старту ЕГЭ-2020 Фото: do.yanao.ruЯмал готовится к старту ЕГЭ-2020 Фото: do.yanao.ru
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На Ямале 29 и 30 июня проходят пробные экзамены. Во время тренировок определят организационную и техническую готовность к проведению ЕГЭ. Пробные испытания проходят без участия выпускников, сообщили в департаменте образования ЯНАО.

В ведомстве также уточнили, что проверяется не только техническая готовность, но и обеспечение пунктов проведения экзаменов необходимыми средствами защиты и профилактики с учётом противоэпидемиологических мероприятий.

В регионе в этом году готовятся к ЕГЭ 3147 человек. Всего они сдадут больше 9900 экзаменов. Для проведения ЕГЭ будет работать 49 пунктов проведения экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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