На Ямале в медучреждениях организовали бесплатный Wi-Fi-доступ

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:40:29+03:00

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Пациенты всех основных ямальских больниц теперь могут пользоваться бесплатным интернетом. Wi-Fi в лечебные учреждения провели по поручению губернатора Ямала Дмитрий Артюхова. Напомним, что с просьбой организовать общедоступную сеть к губернатору обратился один из пациентов во время визита главы региона в Салехардскую окружную больницу в начале этого года.

Беспроводным интернетом обеспечены сразу 106 подразделений 18 лечебных учреждений округа: от Тазовского до Ноябрьска и от Салехарда до Красноселькупа. Работы провели в рамках контракта с Медицинским информационно-аналитическим центром ЯНАО.

- Учитывая ситуацию в стране и регионе, особенно важно постоянно находиться на связи с родными и близкими, а также иметь оперативный доступ к новостным лентам СМИ. Это своеобразный залог спокойствия, требование сегодняшнего дня, — сказала директор Медицинского информационно-аналитического центра ЯНАО Ольга Белорус.

В каждом медучреждении организовано разное количество точек доступа. Это зависит от размера и площади зданий.

К каждой точке доступа одновременно могут подключиться до трехсот человек. Все точки доступа оснащены системой фильтрации контента, а информация хранится в защищённых центрах обработки данных «Ростелекома». Услуга предоставляется бесплатно.

Самой северной точкой проекта, где появился Wi-Fi, стал посёлок Тазовский. Беспроводной доступ в интернет здесь подключили сразу в шести медучреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU