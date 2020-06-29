2020-06-29T11:49:39+03:00
Общество

Общественники Ханымея взяли на контроль ремонт дорог

Местные жители с недоверием отнеслись к методу укладки плит
Анна Полякова
Поделиться:
Общественники Ханымея взяли на контроль ремонт дорог Фото: Администрация Пуровского районаОбщественники Ханымея взяли на контроль ремонт дорог Фото: Администрация Пуровского района
Изменить размер текста:

В Ханымее Пуровского района этим летом капитально отремонтируют внутриквартальный проезд на Нефтяников и Молодежной, выполнят ямочный ремонт на улицах. Ход работ контролируют жители посёлка. Роль общественных контролеров взяли на себя Совет ветеранов и ТОС «Молодежный».

Работы еще не завершены, но у жителей возникают вопросы. Их они задали главе муниципалитета Азату Мектепкалиеву и руководителю подрядной организации ООО «Лев» Ишхану Карапетяну непосредственно на месте ремонта. Местные жители с недоверием отнеслись к методу укладки плит.

Глава Ханымея пояснил, что на втором этапе произойдет обязательная сварка дорожных плит между собой и заливка битумом. После ремонта дорога станет шире и светлее. Здесь будут установлены новые опоры с энергосберегающими светильниками.

- Считаю необходимым встречаться с жителями как можно чаще. Мы получаем обратную связь - что нравится, что не нравится жителям, где можно исправить ситуацию, а где необходимо дать подробные разъяснения - почему делают именно так, а не по-другому, - резюмировал Азат Мектепкалиев.

Подрядчик отмечает, что сил и материала достаточно, все работы будут выполнены в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямал готовится к старту ЕГЭ-2020
Волонтёры раздали в Губкинском несколько тысяч масок
На Ямале в медучреждениях организовали бесплатный Wi-Fi-доступ
Общественники Ханымея взяли на контроль ремонт дорог
В Тарко-Сале женщина напала на полицейского, проверяющего документы
Ямальцам предлагают голосовать удобно, безопасно и легко на дому
На Ямале 29 июня подтвердилось еще 173 случая короновируса
На Ямале представят к награде умершего от коронавируса медработника
В сельские пожарные части Ямала пришла новая техника
Таркосалинский поисковик представлен к награде Минобороны РФ
Гендиректора «Речтранс-Ямал» судят за перевозку опасного груза без лицензии
Мошенники лишили денег ноябрянина, сыграв на отцовских чувствах
В Тарко-Сале началась обработка от гнуса
В Салехарде на участке в Ледовом дворце голосовали знаменитые спортсмены
В Новом Уренгое дорожный работник попал по грузовик
Избирком назвал самые активные муниципалитеты Ямала
Погода на Ямал6 29 июня: дождливо, ожидается усиление ветра
Что предпринимают в Новом Уренгое для предотвращения распространения коронавируса?
Трое ямальцев скончались от коронавируса
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 июня 2020 года составило 5159 человек