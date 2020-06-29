Общественники Ханымея взяли на контроль ремонт дорог

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:49:39+03:00

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В Ханымее Пуровского района этим летом капитально отремонтируют внутриквартальный проезд на Нефтяников и Молодежной, выполнят ямочный ремонт на улицах. Ход работ контролируют жители посёлка. Роль общественных контролеров взяли на себя Совет ветеранов и ТОС «Молодежный».

Работы еще не завершены, но у жителей возникают вопросы. Их они задали главе муниципалитета Азату Мектепкалиеву и руководителю подрядной организации ООО «Лев» Ишхану Карапетяну непосредственно на месте ремонта. Местные жители с недоверием отнеслись к методу укладки плит.

Глава Ханымея пояснил, что на втором этапе произойдет обязательная сварка дорожных плит между собой и заливка битумом. После ремонта дорога станет шире и светлее. Здесь будут установлены новые опоры с энергосберегающими светильниками.

- Считаю необходимым встречаться с жителями как можно чаще. Мы получаем обратную связь - что нравится, что не нравится жителям, где можно исправить ситуацию, а где необходимо дать подробные разъяснения - почему делают именно так, а не по-другому, - резюмировал Азат Мектепкалиев.

Подрядчик отмечает, что сил и материала достаточно, все работы будут выполнены в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU