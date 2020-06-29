В Тарко-Сале женщина напала на полицейского, проверяющего документы
Правонарушительницу возмутило то, что у нее требуют паспорт
В Тарко-Сале женщина напала на полицейского, проверяющего документы Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
В Тарко-Сале женщину подозревают в применении насилия к полицейскому. В ночь на 26 июня сотрудники ППС полиции при патрулировании улиц заметили пьяную женщину.
Правонарушительницу возмутило то, что у нее требуют паспорт. Дама отреагировала агрессивно и ударила по руке и ноге полицейского, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей.
Как сooбщили в СУ СКР по ЯНАО, теперь следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU