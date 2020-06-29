2020-06-29T12:40:51+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале женщина напала на полицейского, проверяющего документы

Правонарушительницу возмутило то, что у нее требуют паспорт
Анна Полякова
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В Тарко-Сале женщина напала на полицейского, проверяющего документы Фото: pixabay.comВ Тарко-Сале женщина напала на полицейского, проверяющего документы Фото: pixabay.com
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В Тарко-Сале женщину подозревают в применении насилия к полицейскому. В ночь на 26 июня сотрудники ППС полиции при патрулировании улиц заметили пьяную женщину.

Правонарушительницу возмутило то, что у нее требуют паспорт. Дама отреагировала агрессивно и ударила по руке и ноге полицейского, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей.

Как сooбщили в СУ СКР по ЯНАО, теперь следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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