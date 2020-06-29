Ямальцам предлагают голосовать удобно, безопасно и легко на дому

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:22:43+03:00

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Избирательные комиссии приглашают принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию ЯНАО. Свою позицию можно высказать не только на участке, но и дома. Достаточно уведомить участковую избирательную комиссию до 17.00 1 июля.

Для удобства и безопасности жителей члены избирательной комиссии выезжают к избирателям на дом. Вся процедура проходит с соблюдением дополнительных мер безопасности для здоровья горожан и занимает не более 15 минут. Члены УИК не заходят в частный дом или квартиру, а передают избирателю индивидуальный пакет с бюллетенем и ручкой, одноразовой маской и перчатками, антисептической салфеткой. Напомним, что все члены УИК были допущены к работе после отрицательного результата тестирования на COVID-2019.

- Это очень удобно: мы сами указываем время и голосуем, не отвлекаясь от домашних дел. И это безопасно, особенно в сегодняшних реалиях, когда лучше избегать скоплений людей и не подвергаться лишний раз риску», - комментирует житель микрорайона Брусничный Сергей Кондаков, изъявивший желание голосовать дома.

Ежедневно комиссия выезжает по адресам к жителям, которые заранее позвонили, а также к тем, кто проживает на удалённых территориях, где транспортная доступность затруднена.

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ИСТОЧНИК KP.RU