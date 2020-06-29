2020-06-29T10:19:26+03:00
Общество

В сельские пожарные части Ямала пришла новая техника

Автомобили адаптированы для работы в условиях Крайнего Севера
Анна Полякова
Поделиться:
В сельские пожарные части Ямала пришла новая техника Фото: yanao.ruВ сельские пожарные части Ямала пришла новая техника Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В распоряжение пожарной части села Горки Шурышкарского района пришел новая автоцистерна с лестницей (АЦЛ-4,0-40-18), которую очень ждали в населённом пункте. При помощи восемнадцатиметровой лестницы появилась возможность спасать людей через окна в высотных домах. Всего в Горках проживает около двух тысяч ямальцев.

Автомобиль адаптирован для работы на Крайнем Севере. Цистерна с водой и пенообразователем утеплена, что позволяет эксплуатировать автомобиль при низких температурах. Пожарный насос расположен в кабине, и водитель может подавать воду в пожарные рукава, не выходя из машины. В данный момент оборудование автомобиля проходят испытания.

Напомним, в 2020 году в селе появилось новое здание пожарной части, для повышения её материально-технической базы была поставлена новая пожарная техника.

- В штатном расписании пожарной части пять водителей, из которых двое обучены для работы на данном виде пожарной техники. Планируется обучить ещё три человека, - сообщил начальник отряда противопожарной службы ЯНАО по Шурышкарскому району Александр Колесников.

Новые пожарные автоцистерны также поступили в Яр-Сале и Кутопьюган. В ближайшее время в п. Харп придет новая пожарная автолестница. В 2019 и 2020 гг. ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» приобрела 8 пожарных автомобилей, которые дислоцируются в Надымском, Ямальском, Шурышкарском, Приуральском, Красноселькупском, Тазовском и Пуровском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале представят к награде умершего от коронавируса медработника
В сельские пожарные части Ямала пришла новая техника
Таркосалинский поисковик представлен к награде Минобороны РФ
Гендиректора «Речтранс-Ямал» судят за перевозку опасного груза без лицензии
Мошенники лишили денег ноябрянина, сыграв на отцовских чувствах
В Тарко-Сале началась обработка от гнуса
В Салехарде на участке в Ледовом дворце голосовали знаменитые спортсмены
В Новом Уренгое дорожный работник попал по грузовик
Избирком назвал самые активные муниципалитеты Ямала
Погода на Ямал6 29 июня: дождливо, ожидается усиление ветра
Что предпринимают в Новом Уренгое для предотвращения распространения коронавируса?
Трое ямальцев скончались от коронавируса
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 июня 2020 года составило 5159 человек