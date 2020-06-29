В сельские пожарные части Ямала пришла новая техника

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:19:26+03:00

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В распоряжение пожарной части села Горки Шурышкарского района пришел новая автоцистерна с лестницей (АЦЛ-4,0-40-18), которую очень ждали в населённом пункте. При помощи восемнадцатиметровой лестницы появилась возможность спасать людей через окна в высотных домах. Всего в Горках проживает около двух тысяч ямальцев.

Автомобиль адаптирован для работы на Крайнем Севере. Цистерна с водой и пенообразователем утеплена, что позволяет эксплуатировать автомобиль при низких температурах. Пожарный насос расположен в кабине, и водитель может подавать воду в пожарные рукава, не выходя из машины. В данный момент оборудование автомобиля проходят испытания.

Напомним, в 2020 году в селе появилось новое здание пожарной части, для повышения её материально-технической базы была поставлена новая пожарная техника.

- В штатном расписании пожарной части пять водителей, из которых двое обучены для работы на данном виде пожарной техники. Планируется обучить ещё три человека, - сообщил начальник отряда противопожарной службы ЯНАО по Шурышкарскому району Александр Колесников.

Новые пожарные автоцистерны также поступили в Яр-Сале и Кутопьюган. В ближайшее время в п. Харп придет новая пожарная автолестница. В 2019 и 2020 гг. ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» приобрела 8 пожарных автомобилей, которые дислоцируются в Надымском, Ямальском, Шурышкарском, Приуральском, Красноселькупском, Тазовском и Пуровском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU