2020-06-29T10:12:25+03:00
Общество

Таркосалинский поисковик представлен к награде Минобороны РФ

Михаил Очиров отмечен знаком «За отличие в поисковом движении» 3 степени
Анна Полякова
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Таркосалинский поисковик представлен к награде Минобороны РФ Фото: Администрация Пуровского районаТаркосалинский поисковик представлен к награде Минобороны РФ Фото: Администрация Пуровского района
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Министерство обороны РФ высоко оценило миссию поисковых отрядов Ямала. Шестеро человек отмечены знаком «За отличие в поисковом движении» 3 степени. В их числе - командир поискового отряда «Патриот» Михаил Очиров из Тарко-Сале.

Он удостоен награды за большой личный вклад в установлении имён погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих, и проявленные при этом усердие и разумную инициативу.

Бойцами «Патриота» Михаил командует с 2016 года. За четыре экспедиции совместными усилиями четырёх поисковых районных бригад с участием Михаила было поднято порядка 55 участников Великой Отечественной войны. В сентябре этого года поисковики планируют совершить экспедицию на места сражений в Старорусский район Новгородской области, где ожесточенные бои велись с самого начала войны вплоть до февраля 1944 года. Однако состоится ли поезда зависит от эпидемиологической обстановки

Всего в Ямало-Ненецком автономном округе действуют 26 поисковых отрядов, 10 из них - в Пуровском районе. Общая численность районных поисковиков составляет более 90 добровольцев. Традиционными территориями проведения поисковых работ для наших отрядов являются Новгородская, Тверская и Ростовская области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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