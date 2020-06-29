Гендиректора «Речтранс-Ямал» судят за перевозку опасного груза без лицензии

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:49:13+03:00

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Уголовное дело о перевозке опасного груза без лицензии ушло в суд. Обвинительный акт в отношении гендиректора ООО «Речтранс-Ямал» утвердила Новоуренгойская транспортная прокуратура.

Выяснилось, что в 2019 году на территории Объ-Иртышского бассейна предприятие организовало перевозку каменного угля водным транспортом из Лабытнанги в поселок Мужи и село Горки Шурышкарского района ЯНАО. В результате, арендовав суда и баржи, было перевезено свыше 8 тысяч тонн груза.

Вопреки требованиям законодательства работы проведены в отсутствие лицензии на перевозку опасных грузов внутренним водным транспортом. Размер полученного дохода превысил 4,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU