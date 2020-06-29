Мошенники лишили денег ноябрянина, сыграв на отцовских чувствах

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:15:41+03:00

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве. Аферисты лишили доверчивого горожанина 180 тысяч рублей.

25 июня он обратился в дежурную часть, рассказав, за три дня до этого с неизвестного номера ему позвонил мужчина, который сказал: «пап, я попал в аварию, мне срочно нужны деньги».

Шокированный отец потерял бдительность и вместо того, чтобы позвонить сыну и убедиться в достоверности информации, не раздумывая, пошел в банк. Ноябрянин оформил кредит на 180 тысяч рублей и перевел на указанный им счет. Только потом он связался с сыном и узнал, что ни в какую аварию тот не попадал. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Полицейские устанавливают лица, причастные к совершению данного противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает граждан ни в коем случае нельзя паниковать и не поддаваться на уговоры мошенников. Первым делом нужно позвонить тому человеку, который якобы попал в беду, и прояснить ситуацию у него.

ИСТОЧНИК KP.RU