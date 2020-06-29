2020-06-29T09:23:14+03:00
Общество

В Тарко-Сале началась обработка от гнуса

Однако резких перемен горожанам не обещают
Анна Полякова
Поделиться:
В Тарко-Сале началась обработка от гнуса Фото: puradm.ruВ Тарко-Сале началась обработка от гнуса Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

В Тарко-Сале в 2020 году начали регулярную обработку общественных мест в борьбе с комарами и мошкой. Однако резких перемен таркосалинцам не обещают. Как пояснили в администрации Пуровского района, тобы достичь видимого результата, понадобится время и регулярная обработка.

Ранее в парках расставляли ловушки для комаров. Однако в этом году власти города решили усилить работу в избавлении местных жителей от надоедливых насекомых.

- Обрабатываться будут все общественные территории, включая Парк Здоровья и парк «Прибрежный», а также городские скверы, - пообещал директор управления городского хозяйства Павел Егурнов.

Кровососов станет меньше вдоль тротуаров и на детских площадках. Если жильцам многоквартирного дома докучают комары на придомовой территории, они вправе обратится к своей УК с просьбой провести обработку, однако оплачивать услугу придётся самим жильцам.

Специалисты рассчитывают проводить обработку против гнуса раз в три недели. В работе они используют сертифицированное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале представят к награде умершего от коронавируса фельдшера
В сельские пожарные части Ямала пришла новая техника
Таркосалинский поисковик представлен к награде Минобороны РФ
Гендиректора «Речтранс-Ямал» судят за перевозку опасного груза без лицензии
Мошенники лишили денег ноябрянина, сыграв на отцовских чувствах
В Тарко-Сале началась обработка от гнуса
В Салехарде на участке в Ледовом дворце голосовали знаменитые спортсмены
В Новом Уренгое дорожный работник попал по грузовик
Избирком назвал самые активные муниципалитеты Ямала
Погода на Ямал6 29 июня: дождливо, ожидается усиление ветра
Что предпринимают в Новом Уренгое для предотвращения распространения коронавируса?
Трое ямальцев скончались от коронавируса
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 июня 2020 года составило 5159 человек