В Тарко-Сале началась обработка от гнуса

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:23:14+03:00

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В Тарко-Сале в 2020 году начали регулярную обработку общественных мест в борьбе с комарами и мошкой. Однако резких перемен таркосалинцам не обещают. Как пояснили в администрации Пуровского района, тобы достичь видимого результата, понадобится время и регулярная обработка.

Ранее в парках расставляли ловушки для комаров. Однако в этом году власти города решили усилить работу в избавлении местных жителей от надоедливых насекомых.

- Обрабатываться будут все общественные территории, включая Парк Здоровья и парк «Прибрежный», а также городские скверы, - пообещал директор управления городского хозяйства Павел Егурнов.

Кровососов станет меньше вдоль тротуаров и на детских площадках. Если жильцам многоквартирного дома докучают комары на придомовой территории, они вправе обратится к своей УК с просьбой провести обработку, однако оплачивать услугу придётся самим жильцам.

Специалисты рассчитывают проводить обработку против гнуса раз в три недели. В работе они используют сертифицированное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU