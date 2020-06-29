2020-06-29T08:04:45+03:00
Общество

В Салехарде на участке в Ледовом дворце голосовали знаменитые спортсмены

На всех участках соблюдаются требования безопасности
Анна Полякова
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В Салехарде на участке в Ледовом дворце голосовали знаменитые спортсмены Фото: salekhard.orgВ Салехарде на участке в Ледовом дворце голосовали знаменитые спортсмены Фото: salekhard.org
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В голосовании по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Ледовом дворце принял участие мастер спорта России по дзюдо и самбо Павел Морозов и восьмикратная рекордсменка мира по тяжёлой атлетике Светлана Хабирова.

Павел Морозов признался, что он заранее ознакомился с поправками, которые вносятся в Конституцию РФ. Его интересовали права людей, которые защитят и обеспечат им гарантию достойного будущего.

- Моя жизнь и профессия связана со спортом, поэтому особое внимание я уделил именно поправкам, которые вносятся по этой сфере, - комментирует спортсмен.

Светлана Хабирова подчеркнула, что считаю, что каждый человек страны должен принять участие в голосовании, потому что это наше будущее, это ради детей.

Напомним, с 25 июня по 1 июля включительно жители окружной столицы смогут принять участие в голосовании по одобрению поправок в Конституцию РФ на своём избирательном участке по месту прописки или на дому.

На всех участках соблюдаются требования безопасности. Напомним, участники избирательного процесса прошли тестирование на коронавирус. Голосующим измеряют температуру, обеспечивают всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.На входе на участки – антисептические коврики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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