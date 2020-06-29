2020-06-29T07:47:07+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое дорожный работник попал по грузовик

В результате аварии мужчина получил травмы
Анна Полякова
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В Новом Уренгое дорожный работник попал по грузовик Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Новом Уренгое дорожный работник попал по грузовик Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Новом Уренгое грузовик 27 июня сбил дорожного работника. ДТП случилось в микрорайоне Строителей около 10 часов 30 минут. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель автомобиля «КАМАЗ» не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на работающего мужчину. В результате аварии дорожник получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых один человек травмирован. С начала 2020 года в 2423 зарегистрированных ДТП погибли 19 человек и 221 травмирован, в их числе 20 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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