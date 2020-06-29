2020-06-29T06:50:18+03:00
Общество

Избирком назвал самые активные муниципалитеты Ямала

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продолжается
Анна Полякова
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Избирком назвал самые активные муниципалитеты Ямала Фото: Избирком ЯНАОИзбирком назвал самые активные муниципалитеты Ямала Фото: Избирком ЯНАО
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На Ямале продолжается досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Избирком ЯНАО сообщил о предварительных итогах по итогам четвертого дня. Проголосовало свыше 30 тысяч человек, проживающих и работающих в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа. Большая часть - это вахтовые рабочие.

В целом активность ямальцев составила 165 976 человек или 45,91%. Лидерами оказались Ямальский (73,40%), Тазовский район (71,93%) и Красноселькупский район (62,14%).

Среди городов большую активность проявили жители Муравленко (43,93%), Лабытнанги (42,15%) и Ноябрьска (41,68%).

С 8.00 до 20.00 по 1 июля включительно на Ямале будут работать 208 основных и 15 временных избирательных участков.Главный приоритет - обеспечение голосования в условиях, гарантирующих сохранность здоровья участников голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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