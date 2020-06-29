2020-06-29T05:15:23+03:00
Общество

Погода на Ямал6 29 июня: дождливо, ожидается усиление ветра

Температура воздуха +9 ... +17 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямал6 29 июня: дождливо, ожидается усиление ветраПогода на Ямал6 29 июня: дождливо, ожидается усиление ветраФото: Ольга Крыльцова
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В понедельник, 29 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +9 градусов, пасмурно, во второй половине дня – сильный дождь, ветер северо-западный 7 м/с.

В Ноябрьске + 15 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 8 м/с с порывами до 20 м/с.

В Новом Уренгое +15 градусов, переменная облачность, почти весь день будет идти дождь, ветер южный 14 м/с с порывами 23 м/с.

В Надыме +16 градусов, однако к вечеру похолодает до +10. Пасмурно, дождь, гроза – в первой половине дня, ветер южных направлений 8 м/с.

В Губкинском +17 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 11 м/с, днем его порывы могут достигать 20 м/с.

В Тарко-Сале +17 градусов, пасмурно и дождливо, ветер южный 10-22 м/с.

В Муравленко +13 градусов, пасмурно, дождь. Ветер южный 9 с порывами до 20 м/с.

В Лабытнанги +9 градусов, пасмурно, дождь разной интенсивности – в течение дня, ветер северо-западный 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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