Погода на Ямале 28 июня: дождь и гроза
В воскресенье, 28 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +13 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 5 м/с.
В Ноябрьске + 20 градусов, облачно, дождь с грозой, ветер северный 5 м/с.
В Новом Уренгое +18 градусов, малооблачно, дождь с грозой, ветер северный 6 м/с.
В Надыме +11 градусов, малооблачно, дождь, ветер северный 6 м/с.
В Губкинском +21 градуса, пасмурно, дождь с грозой, ветер северо-восточный 4 м/с.
В Тарко-Сале +23 градусов, облачно, дождь с грозой, ветер переменный 3 м/с.
В Муравленко +16 градусов, переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный 6 м/с.
В Лабытнанги +11 градусов, пасмурно, ветер северо-западный 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU