2020-06-28T07:41:48+03:00
Общество

Погода на Ямале 28 июня: дождь и гроза

Температура воздуха +13... +15 градусов
Руслан Савинов
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Погода на Ямале 28 июня: дождь и грозаПогода на Ямале 28 июня: дождь и грозаФото: pixabay.com
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В воскресенье, 28 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +13 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 5 м/с.

В Ноябрьске + 20 градусов, облачно, дождь с грозой, ветер северный 5 м/с.

В Новом Уренгое +18 градусов, малооблачно, дождь с грозой, ветер северный 6 м/с.

В Надыме +11 градусов, малооблачно, дождь, ветер северный 6 м/с.

В Губкинском +21 градуса, пасмурно, дождь с грозой, ветер северо-восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале +23 градусов, облачно, дождь с грозой, ветер переменный 3 м/с.

В Муравленко +16 градусов, переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный 6 м/с.

В Лабытнанги +11 градусов, пасмурно, ветер северо-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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