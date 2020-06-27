Дмитрий Артюхов принял участие в голосовании по поправкам в Конституции России

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:08:57+03:00

Дмитрий Артюхов: "На голосование вынесены вопросы, которые касаются каждого ямальца". Фото со страницы Дмитрия Артюхова "ВКонтакте"

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов проголосовал сегодня, 27 июня, в Салехарде на участке № 1006 в здании Обдорской гимназии. В своих соцсетях глава Арктического региона высказал свою позицию о голосовании по поправкам в главный документ страны.

– На голосование вынесены вопросы, которые касаются каждого ямальца, россиянина. Они направлены на улучшение социальной политики в стране и на принципиальные вопросы: это территориальная целостность, это развитие отношений к человеку. Это гарантии жителям страны на ближайшие десятилетия, – убежден Артюхов.

Он отметил, что весь процесс у него занял не более десяти минут.

– Людей почти нет, все удобно, понятно и, главное, безопасно. У ямальцев есть еще четыре полных дня, чтобы принять одно из важнейших для страны решений, – заявил глава округа.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ проводится с 25 июня по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU