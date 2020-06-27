Десять многоквартирников Салехарда ждет капитальный ремонт этим летом

27 Июнь 2020 2020-06-27T07:21:57+03:00

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Капитальный ремонт многоквартирных домов начался в Салехарде, сообщает администрация окружной столицы.

Одним из первых обновится дом по ул. Губкина, 6а. Здесь строители отремонтируют фасад здания. Работу подрядчиков ждут проверки, в том числе контролировать качество работы будут общественники.

Этим летом в Салехарде ждет капитальный ремонт десяти многоквартирников. Самый большой объем работ намечен в домах по ул. Республики 56 и 58, а также на ул. Б. Кнунянца, 7. В них полностью заменят инженерные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU