2020-06-27T07:21:57+03:00
Общество

Десять многоквартирников Салехарда ждет капитальный ремонт этим летом

Строители уже приступили к работе
Лина Орлова
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Одним из первых обновится дом по ул. Губкина, 6а. Фото: www.salekhard.orgОдним из первых обновится дом по ул. Губкина, 6а. Фото: www.salekhard.org
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Капитальный ремонт многоквартирных домов начался в Салехарде, сообщает администрация окружной столицы.

Одним из первых обновится дом по ул. Губкина, 6а. Здесь строители отремонтируют фасад здания. Работу подрядчиков ждут проверки, в том числе контролировать качество работы будут общественники.

Этим летом в Салехарде ждет капитальный ремонт десяти многоквартирников. Самый большой объем работ намечен в домах по ул. Республики 56 и 58, а также на ул. Б. Кнунянца, 7. В них полностью заменят инженерные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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