Общественные наблюдатели: «Салехардцы активно идут голосовать»

27 Июнь 2020 2020-06-27T06:46:11+03:00

"Салехардцы с большим чувством патриотизма и с хорошим настроением охотно идут голосовать". Фото: администрация Салехарда

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В Салехарде 114 человек стали наблюдателями голосования по поправкам в Конституцию РФ. С первого дня голосования, с 25 июня, и по 1 июля общественники будут обходить участки для голосования с проверкой.

Каждый общественный наблюдатель, прежде чем приступить к работе, обязан был сдать тест на COVID-19. Они также прошли обстоятельную подготовку: им пояснили, на что следует обращать внимание. На участках они отслеживают ход процедуры голосования.

– Видно, что салехардцы с большим чувством патриотизма и с хорошим настроением охотно идут голосовать. Все спокойно, без всяких инцидентов. Соблюдаются все меры безопасности, осуществляется санитарная обработка. Члены избирательной комиссии, наблюдатели, а также избиратели обеспечены всем необходимым: перчатками, масками, санитайзерами, одноразовыми ручками, – отметила наблюдатель Галина Косыгина.

Максимальное количество общественных наблюдателей выйдет на работу 27-28 июня и 1 июля. Фото: администрация Салехарда

Во второй день голосования, 26 июня в Салехарде работали 79 наблюдателей. Максимальное количество общественников выйдет на работу 27-28 июня и 1 июля.

– Замечаний от наблюдателей на избирательных участках города Салехард на данный момент не поступало. Нарушений в первый день голосования по поправкам в Конституцию зафиксировано не было, – сообщает председатель территориальной избирательной комиссии города Салехарда Иван Сырков.

Члены избирательной комиссии, наблюдатели, а также избиратели обеспечены всем необходимым: перчатками, масками, санитайзерами, одноразовыми ручками. Фото: администрация Салехарда

ИСТОЧНИК KP.RU