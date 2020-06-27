Общественные наблюдатели: «Салехардцы активно идут голосовать»
В Салехарде 114 человек стали наблюдателями голосования по поправкам в Конституцию РФ. С первого дня голосования, с 25 июня, и по 1 июля общественники будут обходить участки для голосования с проверкой.
Каждый общественный наблюдатель, прежде чем приступить к работе, обязан был сдать тест на COVID-19. Они также прошли обстоятельную подготовку: им пояснили, на что следует обращать внимание. На участках они отслеживают ход процедуры голосования.
– Видно, что салехардцы с большим чувством патриотизма и с хорошим настроением охотно идут голосовать. Все спокойно, без всяких инцидентов. Соблюдаются все меры безопасности, осуществляется санитарная обработка. Члены избирательной комиссии, наблюдатели, а также избиратели обеспечены всем необходимым: перчатками, масками, санитайзерами, одноразовыми ручками, – отметила наблюдатель Галина Косыгина.
Максимальное количество общественных наблюдателей выйдет на работу 27-28 июня и 1 июля. Фото: администрация Салехарда
Во второй день голосования, 26 июня в Салехарде работали 79 наблюдателей. Максимальное количество общественников выйдет на работу 27-28 июня и 1 июля.
– Замечаний от наблюдателей на избирательных участках города Салехард на данный момент не поступало. Нарушений в первый день голосования по поправкам в Конституцию зафиксировано не было, – сообщает председатель территориальной избирательной комиссии города Салехарда Иван Сырков.
Члены избирательной комиссии, наблюдатели, а также избиратели обеспечены всем необходимым: перчатками, масками, санитайзерами, одноразовыми ручками. Фото: администрация Салехарда
ИСТОЧНИК KP.RU
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