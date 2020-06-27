Погода на 27 июня в Ямал: пройдут дожди и грозы
27 июня – День молодежи, День изобретателя и рационализатора в России, Всемирный день рыболовства
На Ямале облачно с пояснениями. Фото: pixabay.com
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На Ямале в эту субботу, 27 июня, будет облачно с пояснениями, сообщают синоптики.
В округе ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный до 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха днем прогреется до +12… +17 градусов, местами до +25 градусов. Ночью +7… +12 градусов, при натекании облачности до +17 градусов.
А ЕЩЁ…
В последнюю субботу июня в России празднуют День молодежи. Кроме того, сегодня – День изобретателя и рационализатора в России, а также Всемирный день рыболовства.
ИСТОЧНИК KP.RU