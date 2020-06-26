Активнее всех в голосовании по поправкам в Конституцию участвуют лабытнангцы

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:19:50+03:00

Активнее всех в голосовании по поправкам в Конституцию участвуют лабатнангцы Фото: избирком ЯНАО

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Активность ямальцев в день голосования 26 июня на 15:00 составила 21,86%. Об этом сообщили в Избиркоме ЯНАО, отметив, что самую высокую явку показывает Лабытнанги - 20,90%. Из районов лидирует Тазовский район. С учетом досрочного голосования в труднодоступной местности в районе проголосовало 53,87%.

Избирательные комиссии приглашают принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации. С 8.00 до 20.00 по 1 июля включительно на Ямале будут работать 208 основных и 15 временных избирательных участков.

Главный приоритет - обеспечение голосования в условиях, гарантирующих сохранность здоровья участников голосования. Как и оговаривалось ранее, члены участковых комиссии работают в средствах защиты. Всем посетителям на входе измеряют температуру, выдают маски и перчатки. Потоки избирателей разделены, чтобы исключить контакты. На всех избирательных участках регулярно проводят дезинфекцию помещения.

Фото: избирком ЯНАО

Проголосовать можно и дома, достаточно уведомить участковую избирательную комиссию о своем желании любым удобным способом: через волонтеров, родственников или в участковую избирательную комиссию. Члены УИК предварительно позвонят и уточнят удобное для вас время. Подать заявку можно на протяжении недели, но не позднее 17 часов 1 июля.

Фото: избирком ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU