В Лабытнанги решают, какую улицу назвать в честь Ивана Путилина
В Лабытнанги стартовало голосование за название одной из улиц города в честь фронтовика, Почётного гражданина Ямала и Лабытнанги Ивана Путилина. Предложено два варианта: присвоить название пока безымянной улице, расположенной в границах улиц Школьная – Гагарина, или переименовать улицу Мира в границах улиц Первомайская – Октябрьская.
- Для всех нас важно сохранить историческую память о достижениях наших земляков – защитников Родины, первопроходцев, внесших неоценимый вклад в развитие города и Ямала, - говорит Глава города Марина Трескова.
Принять участие в опросе может любой горожанин, обладающий избирательным правом, с 25 июня до 1 июля с 08:30 до 19:00 в Центрах проведения опроса.
Напомним, 25 июня состоялось торжественное открытие арт-объекта «Будем жить!». На стене дома №40 по ул. Гагарина, где живёт Иван Путилин, появился его портрет в стиле граффити. Это подарок уважаемому фронтовику ко Дню Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU