В Лабытнанги решают, какую улицу назвать в честь Ивана Путилина

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:47:09+03:00

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В Лабытнанги стартовало голосование за название одной из улиц города в честь фронтовика, Почётного гражданина Ямала и Лабытнанги Ивана Путилина. Предложено два варианта: присвоить название пока безымянной улице, расположенной в границах улиц Школьная – Гагарина, или переименовать улицу Мира в границах улиц Первомайская – Октябрьская.

- Для всех нас важно сохранить историческую память о достижениях наших земляков – защитников Родины, первопроходцев, внесших неоценимый вклад в развитие города и Ямала, - говорит Глава города Марина Трескова.

Принять участие в опросе может любой горожанин, обладающий избирательным правом, с 25 июня до 1 июля с 08:30 до 19:00 в Центрах проведения опроса.

Напомним, 25 июня состоялось торжественное открытие арт-объекта «Будем жить!». На стене дома №40 по ул. Гагарина, где живёт Иван Путилин, появился его портрет в стиле граффити. Это подарок уважаемому фронтовику ко Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU