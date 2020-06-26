2020-06-26T15:37:41+03:00
Общество

В Салехарде волонтёры убрали территорию возле полигона

На уборку приходили семьи с детьми
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде волонтёры убрали территорию возле полигона Фото: salekhard.orgВ Салехарде волонтёры убрали территорию возле полигона Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

Волонтёры экопроекта «Будущее Арктики» вновь вышли прибрать город от мусора. 10 человек убрали дорогу, которая идёт до городского полигона. Эта свалка попала в их поле зрения еще в прошлом году. Эковолонтеры, как правило, собираются два раза в неделю на протяжении всего лета.

- Много жителей города вступили в наши ряды, чаще всего нас находят через группу «ВКонтакте». У нас есть и семейные пары, которые приходят со своими детьми, при таком примере очень здорово усваивается урок про чистоту окружающего мира, - рассказал волонтёр проекта «Будущее Арктики» Андрей Богадкин.

Весь мусор волонтёры складывают в мешки, затем их вывозит специальная техника на полигон ТБО, пояснили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Активнее всех в голосовании по поправкам в Конституцию участвуют лабытнангцы
В Лабытнанги решают, какую улицу назвать в честь Ивана Путилина
В Салехарде волонтёры убрали территорию возле полигона
Главный инженер «Салехардэнерго», обвиняемый к коррупции, ждет суда
Ямальские депутаты завершили весеннюю сессию
В Салехарде финиширует опрос за выбор логотипа города
Мнимый банковский сотрудник украл у надымчанина 400 тысяч рублей
День молодёжи на Ямале пройдёт онлайн
Депутат Заксобрания ЯНАО заявил о сложении полномочий
Глава Ямала оценил возможности нового судна «Тазовчанка»
Глава Губкинского призывает не пускать детей на игровые площадки
Первый этап расчистки берега реки Полуй начался
В Салехарде установили первые фотоловушки для борьбы с незаконными свалками
В Губкинской больнице на базе родильного отделения будут лечить пациентов с COVID-19