В Салехарде волонтёры убрали территорию возле полигона

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:37:41+03:00

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Волонтёры экопроекта «Будущее Арктики» вновь вышли прибрать город от мусора. 10 человек убрали дорогу, которая идёт до городского полигона. Эта свалка попала в их поле зрения еще в прошлом году. Эковолонтеры, как правило, собираются два раза в неделю на протяжении всего лета.

- Много жителей города вступили в наши ряды, чаще всего нас находят через группу «ВКонтакте». У нас есть и семейные пары, которые приходят со своими детьми, при таком примере очень здорово усваивается урок про чистоту окружающего мира, - рассказал волонтёр проекта «Будущее Арктики» Андрей Богадкин.

Весь мусор волонтёры складывают в мешки, затем их вывозит специальная техника на полигон ТБО, пояснили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU