Главный инженер «Салехардэнерго», обвиняемый к коррупции, ждет суда

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:02:59+03:00

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В суд ушло уголовное дело о взяточничестве, фигурантами которого стали главный инженер АО «Салехардэнерго» и гендиректор коммерческой обранизации.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, в мае прошлого года организации заключили договор на капремонт газотурбинного двигателя суммой 83 миллиона рублей. Главный инженер «Салехардэнерго» договорился с главой фирмы-подрядчика о взятке взамен на беспрепятственное выполнение и прием заказчиком работ, а также их ускоренной оплаты.

Получив согласие, он утвердил акт о проведении пуско-наладочных работ, испытаний и допуска оборудования к промышленной эксплуатации, акт сдачи-приемки выполненных работ, тем самым ускорив процесс согласования исполнительно-технической документации и передачу документов для производства расчетов с подрядчиком.

После произведенной полной оплаты по договору руководитель организации-подрядчика передал через посредника взятку в размере 3 млн. 800 тыс. рублей. Предмет взятки изъят в полном размере при производстве неотложного обыска в жилище главного инженера.

- Следствием допрошено более 50 свидетелей, произведен в значительном объеме осмотр документации и электронных носителей информации, изъятых в результате более 40 обысков и выемок, следственные действия проводились на территориях городов Салехарда, Новороссийска, Тюмени, - сообщает СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия с целью обеспечения решения суда наложен арест на имущество обвиняемых.

Во время следствия посредник активно способствовал раскрытию преступления, уголовное преследование в отношении него прекратили, отметили в окружной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU