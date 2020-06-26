2020-06-26T14:41:12+03:00
Общество

Ямальские депутаты завершили весеннюю сессию

Председатель окружного парламента назвал главные достижения депутатского корпуса шестого созыва
Анна Полякова
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Ямальские депутаты завершили весеннюю сессию Фото: zsyanao.ruЯмальские депутаты завершили весеннюю сессию Фото: zsyanao.ru
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В Законодательном Собрании ЯНАО в режиме ВКС депутаты рассмотрели 60 вопросов на заседании парламента 26 июня. Оно стало завершающим для депутатов шестого созыва и закрыло весеннюю сессию.

Председатель окружного парламента Сергей Ямкин, поблагодарив коллег за работу, главным достижением депутатского корпуса шестого созыва назвал принятие законов, направленных на развитие и сбережение здоровья, экологии, традиций и культуры, а также законов, направленных на развитие региона.

- Несмотря на то, что пришлось работать в жестких экономических условиях, связанных в том числе с понижением цен на углеводородные ресурсы, депутаты выполнили принятые обязательства, следуя курсу улучшения жизни земляков с опорой на традиции и баланс в сфере национальной и инвестиционной политики, – подчеркнул Сергей Ямкин.

До избрания нового состава парламента депутаты шестого созыва продолжат работать с избирателями в своих округах. Подробно об итогах работы Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин расскажет на пресс-конференции 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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