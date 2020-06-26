В Салехарде финиширует опрос за выбор логотипа города

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:33:49+03:00

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Любой житель Салехарда может принять участие в выборе логотипа к 425-летию окружной столицы, проголосовав за понравившийся логотип в центрах проведения опроса. Отдать свой голос можно только за один из трёх вариантов.

Одновременно 25 июня стартовал и фотоконкурс. Желающим поучаствовать нужно сфотографироваться с хештегом «425 лет Салехарду» и с одним из трёх макетов логотипа в центре проведения опроса. Фото нужно разместить в своём аккаунте в Инстаграм или Вконтакте с #425летСалехарду.

Призы получат те участники, чьи фото заработают больше всего лайков. За первое место - термосумка, термос, футболка. За второе – спортивная сумка, фляжка для воды, футболка; за третье – рюкзак, USB-флеш-накопитель, футболка. Итоги будут подведены до 10 июля и опубликованы в группах администрации города в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU