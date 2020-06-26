26 Июнь 2020 2020-06-26T13:51:01+03:00

Мнимый банковский сотрудник украл у надымчанина 400 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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В Надымском районе возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты в крупном размере. 43-летний житель города лишился более 400 тыс. рублей, поверив звонившему по телефону.

Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что с банковской карты происходит несанкционированное снятие денежных средств. Аферист убедил доверчивого надымчанина, что для приостановки незаконных операций нужно назвать данные банковской карты и коды, которые поступят в смс-сообщениях на телефон. Запаниковавший мужчина тут же предоставил незнакомцу всю информацию.

Получив удаленный доступ к имеющимся на карте накоплениям, мошенник похитил 415 328 рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники полиции призывают граждан прекращать разговор с неизвестными, которые под любым предлогом требуют предоставление секретной информации по личным банковским продуктам.

ИСТОЧНИК KP.RU