26 Июнь 2020 2020-06-26T13:58:13+03:00

День молодёжи на Ямале пройдёт онлайн Фото: yanao.ru

Праздник во многих муниципалитетах стартует уже 26 июня

Изменить размер текста: A A

На Ямале праздник День молодёжи, который в России официально отмечается 27 июня, пройдёт в режиме онлайн. Во многих муниципалитетах он стартует уже сегодня, 26 июня. Так, на медиаканале «Я молод» каждый час подписчиков будут ждать «короткие метры» интерактив-шоу «ПолуОстро». Онлайн-празднование завершится к полуночи.

В Ноябрьске 26 июня состоятся молодёжное юмористическое шоу, онлайн-турнир по игре юкигассен "Не мороZи", акция "Не мусо.RU". Все молодёжные учреждения города проведут циклы прямых эфиров с молодыми талантами, лидерами, успешными людьми.

Красноселькупский район в канун праздника подведёт итоги викторины для молодых семей «Устами младенца». Самое оригинальное блюдо, приготовленное в семейном кругу, станет победителем гастрономического конкурса «Кулинар-battle».

В субботу, 27 июня, начнутся онлайн-мероприятия во всех городах. Салехардские автолюбители в День молодёжи примут участие в автоквесте «URBAN.SHD". Интерактивная развлекательная программа «Молодёжный Квартал» подарит праздничное настроение всем салехардцам.

Губкинский предлагает молодым горожанам принять участие в фотокроссе «SummerEnergy», в Лабытнанги - в онлайн-игре «Кто лучше», а вечером подключиться к онлайн-дискотеке «Houseparty». В Муравленко проведут интерактивную игру «Автоквест», соревнования по киберспорту «Мир кораблей».

В Надыме для молодежи пройдут интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и «Где логика?», молодёжный квиз «Надо подумать». Активным участникам будет вручена сувенирная продукция.

Во всех уголках Пуровского района будут проходить онлайн-мероприятия для активной и творческой молодежи, подробности: @public_vkurse_pur и Instagram @pur_vkurse. В Ямальском районе для молодёжи проведут интеллектуальный квиз «МОЗГ».

В Тазовском районе ключевым мероприятием станет интеллектуальный баттл "СвоЯк" для молодежи 14+, который состоится на платформе Zoom.

Шурышкарский район проверит, какие фильмы успели посмотреть подростки в период самоизоляции и приготовили по 10 непростых вопросов о кино.

ИСТОЧНИК KP.RU