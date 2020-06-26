2020-06-26T11:59:29+03:00
Общество

Депутат Заксобрания ЯНАО заявил о сложении полномочий

О назначении на новую должность Дмитрий Жаромких обещал сообщить позже
Анна Полякова
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Депутат Заксобрания ЯНАО заявил о сложении полномочий Фото: zsyanao.ruДепутат Заксобрания ЯНАО заявил о сложении полномочий Фото: zsyanao.ru
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Заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Дмитрий Жаромских 26 июня заявил о сложении депутатских полномочий. В региональный парламент он был избран в 2015 году. Все эти годы работал председателем Комитета по промышленности, природопользованию и экологии, на пост заместителя председателя Заксобрания был избран коллегами в 2018 году.

Комментируя свое решение, он, в первую очередь, поблагодарил жителей округа за доверие, коллег – за поддержку. О назначении на новую должность Дмитрий Жаромских пообещал сообщить позже. Однако уже ясно, что продолжит работу в ЯНАО.Он признался, что прошедшие пять лет были насыщенными, интересными, способствовали профессиональному и личностному росту, научили его искать и принимать выверенные и эффективные решения.

- За эти годы удалось узнать проблемы и чаяния людей. Уверен, этот бесценный профессиональный опыт поможет и в будущем решать сложные задачи по обеспечению качества жизни ямальцев, – прокомментировал Дмитрий Жаромских.

Кроме работы над законопроектами, он занимался реализацией соцпроекта «Забота», активно участвовал в работе поисковых отрядов Ямала. Является одним из основных кураторов проведения патриотической акции «Знамя Победы» на территории региона, рассказали в пресс-службе Заксобрания ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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