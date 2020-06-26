Глава Ямала оценил возможности нового судна «Тазовчанка»

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:44:31+03:00

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В Салехард прибыло новое рефрижераторное судно «Тазовчанка», предназначенное для приемки, первичной обработки и заморозки рыбы с последующим ее хранением. Оно было построено в Тюмени по заказу правительства Ямала. Его будут использовать на промысле в акватории рек Тазовской губы.

Судно оборудовано аппаратами для шоковой заморозки с возможностью загрузки до 8 тонн в сутки, а также двумя холодильными камерами для хранения рыбы объемом 100 кубометров каждая. Одновременно здесь можно хранить около 90 тонн улова.

Эксплуатировать судно будет сельскохозяйственный производственный кооператив «Тазовский», директор которого Алексей Рожков отметил, что теперь можно вдвое нарастить объемы вылова, увеличится количество рабочих мест, но самое главное – на этом судне будет безопасно работать.

Возможности нового судна оценил губернатор Дмитрий Артюхов. Он пояснил, что в регионе принята программа обновления рыболовецкого флота. За два года удалось произвести капитальный ремонт более двадцати плашкоутов для промысловиков Шурышкарского, Ямальского, Приуральского и Тазовского районов.

В 2020 году будут приобретены три несамоходных изотермических судна для Салемальского рыбозавода в Ямальском районе и для приуральского совхоза «Байдарацкий». Есть планы по ремонту 40 существующих судов, что увеличит производительность и создаст новый уровень комфорта для работников, занятых в отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU