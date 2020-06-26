Глава Губкинского призывает не пускать детей на игровые площадки

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:37:55+03:00

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Глава Губкинского Андрей Гаранин обратился к горожанам с призывом соблюдать санитарные правила.

- Не отпускайте детей гулять на детские площадки. В городе уже есть случаи, когда заболевают дети, и, на мой взгляд, это результат безответственности взрослых, - сказал мэр, рассказывая о ситуации в городе на официальном аккаунте администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что элементарные меры такие, как использование масок и перчаток, постоянная дезинфекция помещений, использование антисептиков для рук, доказали свою эффективность. Глава города также сообщил, что в Губкинском практически все новые случаи – это контактные. Это значит, что местные жители продолжают ходить в гости, отдыхать на природе большими компаниями, ходить в магазины семьями, без масок, что просто недопустимо.

- Ни патрулирование города, ни раздача масок и проведение разъяснительных бесед не помогут, пока каждый из вас не осознает, что ответственность за распространение коронавируса лежит на каждом. Уважаемые жители, мы с вами сейчас должны сплотиться против болезни и уверенно её победить, - подытожил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU