Первый этап расчистки берега реки Полуй начался

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:25:30+03:00

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В 2020 году в рамках реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды» проводятся работы по расчистке водоохранной зоны и поймы реки Полуй от мусора. На участках работает порядка 20 человек. Они убирают территорию, не имеющую собственника или арендодателя.

В этом году планируется вывезти 51 тыс. м³ отходов, протяжённость расчищаемого берега реки в 2020 году составляет 2500 метров, сообщили в администрации Салехарда.

Как рассказала начальник управления водных ресурсов департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Ольга Муха, весь собранный мусор сортируется и вывозится частично баржами в Ханты-Мансийский округ, Лабытнанги - в организации, которые имеют лицензию по переработке этих отходов. Металлолом и шины, древесные отходы отдаются для использования при растопке котельных, которые работают на твёрдом топливе.

Во время уборки уже столкнулись с трудностями. Несанкционированные свалки появляются на тех участках, которых уже убирали ранее. Для выявления нарушений будут организованы рейды с участием сотрудников полиции и администрации города, а также установлены фотоловушки в местах скопления несанкционированных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU