2020-06-26T10:25:30+03:00
Общество

Первый этап расчистки берега реки Полуй начался

Мусор сортируется и вывозится баржами в Югру и Лабытнанги
Анна Полякова
Поделиться:
Первый этап расчистки берега реки Полуй начался Фото: salekhard.orgПервый этап расчистки берега реки Полуй начался Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В 2020 году в рамках реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды» проводятся работы по расчистке водоохранной зоны и поймы реки Полуй от мусора. На участках работает порядка 20 человек. Они убирают территорию, не имеющую собственника или арендодателя.

В этом году планируется вывезти 51 тыс. м³ отходов, протяжённость расчищаемого берега реки в 2020 году составляет 2500 метров, сообщили в администрации Салехарда.

Как рассказала начальник управления водных ресурсов департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Ольга Муха, весь собранный мусор сортируется и вывозится частично баржами в Ханты-Мансийский округ, Лабытнанги - в организации, которые имеют лицензию по переработке этих отходов. Металлолом и шины, древесные отходы отдаются для использования при растопке котельных, которые работают на твёрдом топливе.

Во время уборки уже столкнулись с трудностями. Несанкционированные свалки появляются на тех участках, которых уже убирали ранее. Для выявления нарушений будут организованы рейды с участием сотрудников полиции и администрации города, а также установлены фотоловушки в местах скопления несанкционированных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Губкинского призывает не пускать детей на игровые площадки
Первый этап расчистки берега реки Полуй начался
В Салехарде установили первые фотоловушки для борьбы с незаконными свалками
В Губкинской больнице на базе родильного отделения будут лечить пациентов с COVID-19
В Ноябрьске вновь перенесли открытие городского пляжа
Имя новому мосту через реку Пур дадут по результатам очного голосования
Библиотека Губкинского получит современное оборудование для новых услуг
В Пуровском районе началась повторная дезинфекция общественных места
В Пуровске отремонтировали «убитую» дорогу
Ямальские спасатели отправились в рейд по реке Обь
Погода на Ямале 26 июня: пасмурно и дождливо, местами грозы
На Ямале обнародовали первые результаты голосования по поправкам в Конституцию
Собские рыбоводы впервые выпустили в реку Обь партию стерляди
Из авариек – в новостройку: 59 таркосалинских семей получают ключи
Детсад в Пурпе строители сдадут в конце 2020 года
Около 90 тысяч ямальцев изъявили желание голосовать на дому
Река Полуй станет чище
Более 150 ямальцев нашли работу во время пандемии
Глава Ямала проверил, как идет голосование по поправкам в Конституцию
На Ямале число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 34
Появилось видео, как на Ямале проходит голосование по поправкам в Конституцию
На Ямале оборудовали площадки для голосования на открытом воздухе
Мошенник выманил у жителя Губкинского деньги фотографией байка
В Лабытнанги в честь ветерана войны открыли граффити