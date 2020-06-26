2020-06-26T10:39:41+03:00
Общество

В Губкинской больнице на базе родильного отделения будут лечить пациентов с COVID-19

В тяжёлых случаях пациентов будут направлять в специализированные госпитали
Анна Полякова
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В Губкинской больнице на базе родильного отделения будут лечить пациентов с COVID-19 Фото: yanao.ruВ Губкинской больнице на базе родильного отделения будут лечить пациентов с COVID-19 Фото: yanao.ru
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На базе родильного отделения Губкинской городской больницы с 1 июля начнёт работу специализированное инфекционное отделение по лечению коронавирусной инфекции. В нем будет 35 стационарных мест для пациентов. В данном блоке будут размещать пациентов лёгкой и средней степени тяжести. В тяжёлых случаях пациентов будут направлять в специализированные госпитали.

Власти города отмечают, что родильное отделение выбрано не случайно. Оно имеет отдельные входы и выходы, полностью оборудованные палаты интенсивной терапии, возможность разграничивать зоны на «чистую» и «красную».

Все беременные женщины будут направляться рожать в перинатальный центр Ноябрьска. При возникновении экстренных ситуаций, помощь им будет оказываться в родильном зале, развернутом в отделении гинекологии горбольницы.

- Уже несколько месяцев самая сложная и опасная работа лежит на плечах врачей. С открытием этого отделения её будет ещё больше. Зато губкинцы, которые не болеют в тяжёлой форме, смогут оставаться в городе. Главное сейчас и всегда – это здоровье наших жителей, - обратился к горожанам глава Губкинского Андрей Гаранин, поблагодарив врачей за труд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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