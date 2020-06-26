В Ноябрьске вновь перенесли открытие городского пляжа

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:52:05+03:00

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Открытие городского пляжа в Ноябрьске отложили еще на неделю. К такому решению пришли власти города из-за сложной эпидемиологической обстановки – режим повышенной готовности в регионе продлен до 30 июня. Ранее приёмка пляжа на озере Светлом была запланирована на 26 июня.

Напомним, первоначально открыть пляж хотели уже 20 июня, потом это знаменательное для горожан событие перенесли на 27 июня. Теперь официальное открытие пляжной зоны намечено на 4 июля. Однако уточняется, что это возможно лишь при благоприятных условиях.

Между тем, несмотря на то, что вода в реке еще не прогрелась, дни преимущественно пасмурные и дождливые, местные жители уже рискнули искупаться.

ИСТОЧНИК KP.RU