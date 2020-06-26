2020-06-26T09:24:21+03:00
Общество

Имя новому мосту через реку Пур дадут по результатам очного голосования

В конце 2020 года транспортное сообщение будет запущено
Анна Полякова
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Имя мосту через реку Пур дадут по результатам очного голосования Фото: Администрация Пуровского районаИмя мосту через реку Пур дадут по результатам очного голосования Фото: Администрация Пуровского района
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Жителям Пуровского района предлагают самим выбрать имя новому мосту через Пур. Заключительный - очный этап голосования за название долгожданного объекта стартовал 25 июня и продлится до 1 июля включительно.

Мост соединит берега в районе Уренгоя. Транспортное сообщение будет запущено в конце этого года, объявленного губернатором Ямала Годом дорог. На странице Дмитрия Артюхова в соцсети Инстаграм были предложены десятки вариантов, но последнее слово остается за жителями Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов.

Жители этих муниципальных районов уже определили три самых популярных варианта названия моста из десяти предложенных на региональном портале «Живем на Севере»: Заполярный, Пуровский и Уренгойский.

Фото: Администрация Пуровского района

Фото: Администрация Пуровского района

В ходе очного общероссийского голосования за поправки к Конституции РФ в период с 25 июня по 1 июля на своих избирательных участках жителям этих районов предоставлена возможность выбрать название для столь важной транспортной артерии.

Больше всего открытия мостового перехода ждут жители Уренгоя: от него зависит продовольственное обеспечение поселка, уровень цен, качество медицинского обслуживания, активизация жилищного строительства и создание новых рабочих мест.

Напомним, строительство моста диной 1 023 метра началось в декабре 2018 года. Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 км/ч. Сейчас движение через реку организовано по платной понтонной переправе. Дважды в год, в период межсезонья, оно прерывается на срок до месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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