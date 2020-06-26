Имя новому мосту через реку Пур дадут по результатам очного голосования
Жителям Пуровского района предлагают самим выбрать имя новому мосту через Пур. Заключительный - очный этап голосования за название долгожданного объекта стартовал 25 июня и продлится до 1 июля включительно.
Мост соединит берега в районе Уренгоя. Транспортное сообщение будет запущено в конце этого года, объявленного губернатором Ямала Годом дорог. На странице Дмитрия Артюхова в соцсети Инстаграм были предложены десятки вариантов, но последнее слово остается за жителями Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов.
Жители этих муниципальных районов уже определили три самых популярных варианта названия моста из десяти предложенных на региональном портале «Живем на Севере»: Заполярный, Пуровский и Уренгойский.
Фото: Администрация Пуровского района
В ходе очного общероссийского голосования за поправки к Конституции РФ в период с 25 июня по 1 июля на своих избирательных участках жителям этих районов предоставлена возможность выбрать название для столь важной транспортной артерии.
Больше всего открытия мостового перехода ждут жители Уренгоя: от него зависит продовольственное обеспечение поселка, уровень цен, качество медицинского обслуживания, активизация жилищного строительства и создание новых рабочих мест.
Напомним, строительство моста диной 1 023 метра началось в декабре 2018 года. Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 км/ч. Сейчас движение через реку организовано по платной понтонной переправе. Дважды в год, в период межсезонья, оно прерывается на срок до месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU