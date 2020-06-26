Библиотека Губкинского получит современное оборудование для новых услуг

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:33:31+03:00

Она стала победителем конкурса на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек нацпроекта «Культура»

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Центральная библиотека города Губкинского получила значительную часть оснащения, которое позволит ей расширить возможности и предложить читателям новые услуги. Учреждение стало победителем конкурса на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек нацпроекта «Культура».

Важными приобретениями стали интерактивная смарт-доска, а так же VR-очки. По мнению библиотекарей, они помогут популяризировать чтение, поскольку с их помощью можно попасть внутрь книги и изучить ее в трёхмерном пространстве. Для проведения мероприятий на должном уровне учреждение получило и акустическую систему.

Ещё гордость библиотеки - 3D-ручки и 3D-принтер. После ее открытия все желающие смогут создавать и печатать на принтере свои уникальные идеи в трёхмерном измерении.

Также фонд существенно пополнится новыми печатными и аудиокнигами. В фондохранилище установлены современные мобильные стеллажи, позволяющие экономить до 70% площадей помещения. Ещё одно важное приобретение – 10 современных компьютеров-моноблоков для оборудования медиазала.

В марте этого года в библиотеке был завершён капремонт - первый с момента ее открытия в 2000 году. 21 августа 2020 года библиотека в обновленном виде откроет двери перед читателями, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU