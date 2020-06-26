В Пуровском районе началась повторная дезинфекция общественных места

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:05:12+03:00

В ближайшее время пройдут рейды по соблюдению масочного режима

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В Пуровском районе всем пассажирам общественном транспорте на входе раздают бесплатные маски и предлагают продезинфицировать руки. В Тарко-Сале, Пурпе и Уренгоя строго следят за соблюдением мер безопасности, которые были рекомендованы районным оперштабом для предотвращения распространения среди жителей коронавирусной инфекции.

Городские службы 25 июня начали повторную дезинфекцию парков, остановочных комплексов и других общественных мест. Об этом рассказал руководитель районного департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адриан Лешенко.

В ближайшее время представители правоохранительных органов проведут рейды и проверят, как соблюдают масочный режим и предприниматели, и посетители магазинов, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU