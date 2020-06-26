В Пуровске отремонтировали «убитую» дорогу

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:26:07+03:00

Теперь по участку можно проезжать, не опасаясь за свой транспорт

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В Пуровске отремонтировали одну из самых проблемных дорог. Неравнодушные местные жители в 2017 году отметили проезд улиц Строителей – Советской – Молодежной на сайте проекта ОНФ «Карта убитых дорог». Его и включили в краткосрочный план реализации мероприятий по дорожной деятельности муниципалитета.

Часть работ выполнили в прошлом году. В этом году дорожники продолжили ремонт на улицах Строителей и Советской – положили 60 плит для выравнивания дорожного полотна, а также заменили 40 разрушенных плит на новые. Общая протяженность отремонтированного участка составила 774 метра.

- Теперь по участку можно проезжать, не опасаясь за свой транспорт - дорога стала ровной и безопасной для движения, - отмечают пуровчане.

На территории Пуровского района в «Карту убитых дорог» вошли два проблемных участка, оба они уже отремонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU