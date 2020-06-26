2020-06-26T09:26:07+03:00
Общество

В Пуровске отремонтировали «убитую» дорогу

Теперь по участку можно проезжать, не опасаясь за свой транспорт
Анна Полякова
Поделиться:
В Пуровске отремонтировали «убитую» дорогу Фото: puradm.ruВ Пуровске отремонтировали «убитую» дорогу Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

В Пуровске отремонтировали одну из самых проблемных дорог. Неравнодушные местные жители в 2017 году отметили проезд улиц Строителей – Советской – Молодежной на сайте проекта ОНФ «Карта убитых дорог». Его и включили в краткосрочный план реализации мероприятий по дорожной деятельности муниципалитета.

Часть работ выполнили в прошлом году. В этом году дорожники продолжили ремонт на улицах Строителей и Советской – положили 60 плит для выравнивания дорожного полотна, а также заменили 40 разрушенных плит на новые. Общая протяженность отремонтированного участка составила 774 метра.

- Теперь по участку можно проезжать, не опасаясь за свой транспорт - дорога стала ровной и безопасной для движения, - отмечают пуровчане.

На территории Пуровского района в «Карту убитых дорог» вошли два проблемных участка, оба они уже отремонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Губкинского призывает не пускать детей на игровые площадки
Первый этап расчистки берега реки Полуй начался
В Салехарде установили первые фотоловушки для борьбы с незаконными свалками
В Губкинской больнице на базе родильного отделения будут лечить пациентов с COVID-19
В Ноябрьске вновь перенесли открытие городского пляжа
Имя новому мосту через реку Пур дадут по результатам очного голосования
Библиотека Губкинского получит современное оборудование для новых услуг
В Пуровском районе началась повторная дезинфекция общественных места
В Пуровске отремонтировали «убитую» дорогу
Ямальские спасатели отправились в рейд по реке Обь
Погода на Ямале 26 июня: пасмурно и дождливо, местами грозы
На Ямале обнародовали первые результаты голосования по поправкам в Конституцию
Собские рыбоводы впервые выпустили в реку Обь партию стерляди
Из авариек – в новостройку: 59 таркосалинских семей получают ключи
Детсад в Пурпе строители сдадут в конце 2020 года
Около 90 тысяч ямальцев изъявили желание голосовать на дому
Река Полуй станет чище
Более 150 ямальцев нашли работу во время пандемии
Глава Ямала проверил, как идет голосование по поправкам в Конституцию
На Ямале число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 34
Появилось видео, как на Ямале проходит голосование по поправкам в Конституцию
На Ямале оборудовали площадки для голосования на открытом воздухе
Мошенник выманил у жителя Губкинского деньги фотографией байка
В Лабытнанги в честь ветерана войны открыли граффити