26 Июнь 2020 2020-06-26T08:12:41+03:00

Ямальские спасатели отправились в рейд по реке Обь Фото: yanao.ru

Изменить размер текста: A A

Ямальские спасатели отправились в совместный рейд для патрулирования водных объектов. В нем участвуют специалисты окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Маршрут рейда будет проходить по реке Обь с остановками в населенных пунктах Ямальского района: Салемал, Панаевск, Яр – Сале, Сюнай – Сале.

В этом году запланировано 4 рейда по рекам Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов.

Главная задача рейда - обеспечить безопасность граждан на воде, проверка соблюдения правил водопользования в навигационный период. Одновременно спасатели смогут оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации на воде и возникновение природных пожаров в прибрежных районах. Рейд продлится до 30 июня. Во время остановок спасатели также проведут профилактические беседы с населением.

- Особое внимание будет уделено, прежде всего, наличию и использованию судоводителями и пассажирами спасательных жилетов, так как спасательный жилет является основным первичным средством безопасности, - отмечает главный специалист-инспектор сектора аварийно-спасательных работ профильного департамента Иван Колесников.

ИСТОЧНИК KP.RU