Погода на Ямале 26 июня: пасмурно и дождливо, местами грозы
В пятницу, 26 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +13 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 8 м/с.
В Ноябрьске + 15 градусов, облачно, дождь, ветер южный 9 м/с.
В Новом Уренгое +17 градусов, малооблачно, дождь с грозой, ветер юго-восточный 6 м/с.
В Надыме +16 градусов, малооблачно, дождь, гроза – в первой половине дня, ветер юго-восточный 4 м/с.
В Губкинском +17 градусов, пасмурно, дождь с грозой, ветер южный 7 м/с.
В Тарко-Сале +18 градусов, облачно и дождливо, ветер юго-восточный 5 м/с.
В Муравленко +16 градусов, переменная облачность, дождь. Ветер южный 8 м/с.
В Лабытнанги +13 градусов, пасмурно, весь день - дождь, ветер северный 9 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU