26 Июнь 2020 2020-06-26T05:15:24+03:00

Погода на Ямале 26 июня: пасмурно и дождливо, местами грозы Фото: pixabay.com

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В пятницу, 26 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +13 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 8 м/с.

В Ноябрьске + 15 градусов, облачно, дождь, ветер южный 9 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, малооблачно, дождь с грозой, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Надыме +16 градусов, малооблачно, дождь, гроза – в первой половине дня, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Губкинском +17 градусов, пасмурно, дождь с грозой, ветер южный 7 м/с.

В Тарко-Сале +18 градусов, облачно и дождливо, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Муравленко +16 градусов, переменная облачность, дождь. Ветер южный 8 м/с.

В Лабытнанги +13 градусов, пасмурно, весь день - дождь, ветер северный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU