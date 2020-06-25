2020-06-25T16:31:35+03:00
Общество

На Ямале обнародовали первые результаты голосования по поправкам в Конституцию

Участки открыты с 08:00 до 20:00 ежедневно
Анна Полякова
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На Ямале обнародовали первые результаты голосования по поправкам в Конституцию Фото: Избирком ЯНАОНа Ямале обнародовали первые результаты голосования по поправкам в Конституцию Фото: Избирком ЯНАО
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Избирком Ямало-Ненецкого автономного округа обнародовал первые результаты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

К 17:00 25 июня Общее количество выразивших свою позицию - 37 625 или 10,69% от общего количества избирателей. Досрочно проголосовали 20 603 ямальцев. 5092 человека изъявили волю, не выходя из дома, в помещении участковых избирательных комиссий - 11 930 человек.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится до 1 июля. Участки открыты с 08:00 до 20:00 ежедневно.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда - Ямал", губернатор Дмитрий Артюхов проверил, как идет голосование по поправкам в Конституцию. На Ямале 25 июня открылось 223 участка для голосования по поправкам в Конституцию. Работа на них организована с учетом требований безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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