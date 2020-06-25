2020-06-25T16:47:25+03:00
Экономика

Собские рыбоводы впервые выпустили в реку Обь партию стерляди

В конце июля – начале августа завод приступит к выпускам муксуна
Анна Полякова
Поделиться:
Собские рыбоводы впервые выпустили в реку Обь партию стерляди Фото: yanao.ruСобские рыбоводы впервые выпустили в реку Обь партию стерляди Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Собский рыбоводный завод 25 июня выпустил в Обь партию обской стерляди. Как сообщили в правительстве ЯНАО, в свободное плавание отправились четырехлетних 1242 особи, каждая весит в среднем 830 грамм. По мнению специалистов, они смогут отнереститься уже весной 2021 года. Каждая самка стерляди сможет произвести не менее 20 тысяч штук икры.

Рыбоводный сезон предприятие открыло в начале июня – в рамках компенсационных мероприятий в реку Обь было выпущено 5 млн мальков чира массой 0,5 грамма. В первой декаде июля в реку Собь планируется выпустить около 480 тысяч штук молоди чира средней навеской 1,5 грамма. А в августе состоится выпуск чира в реку Таз, где на подращивании в садковой линии сейчас находятся более 200 тысяч штук мальков. Им предстоит набрать вес до 10 граммов.

В конце июля – начале августа завод приступит к выпускам муксуна, в реку Обь планируется отправить около 13 млн мальков этой ценной промысловой рыбы. Объем выпуска муксуна на 30% превысит показатель прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале обнародовали первые результаты голосования по поправкам в Конституцию
Собские рыбоводы впервые выпустили в реку Обь партию стерляди
Из авариек – в новостройку: 59 таркосалинских семей получают ключи
Детсад в Пурпе строители сдадут в конце 2020 года
Около 90 тысяч ямальцев изъявили желание голосовать на дому
Река Полуй станет чище
Более 150 ямальцев нашли работу во время пандемии
Глава Ямала проверил, как идет голосование по поправкам в Конституцию
На Ямале число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 34
Появилось видео, как на Ямале проходит голосование по поправкам в Конституцию
На Ямале оборудовали площадки для голосования на открытом воздухе
Мошенник выманил у жителя Губкинского деньги фотографией байка
В Лабытнанги в честь ветерана войны открыли граффити