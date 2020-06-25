Собские рыбоводы впервые выпустили в реку Обь партию стерляди

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:47:25+03:00

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Собский рыбоводный завод 25 июня выпустил в Обь партию обской стерляди. Как сообщили в правительстве ЯНАО, в свободное плавание отправились четырехлетних 1242 особи, каждая весит в среднем 830 грамм. По мнению специалистов, они смогут отнереститься уже весной 2021 года. Каждая самка стерляди сможет произвести не менее 20 тысяч штук икры.

Рыбоводный сезон предприятие открыло в начале июня – в рамках компенсационных мероприятий в реку Обь было выпущено 5 млн мальков чира массой 0,5 грамма. В первой декаде июля в реку Собь планируется выпустить около 480 тысяч штук молоди чира средней навеской 1,5 грамма. А в августе состоится выпуск чира в реку Таз, где на подращивании в садковой линии сейчас находятся более 200 тысяч штук мальков. Им предстоит набрать вес до 10 граммов.

В конце июля – начале августа завод приступит к выпускам муксуна, в реку Обь планируется отправить около 13 млн мальков этой ценной промысловой рыбы. Объем выпуска муксуна на 30% превысит показатель прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU