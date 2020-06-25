Из авариек – в новостройку: 59 таркосалинских семей получают ключи

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:27:09+03:00

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В таркосалинском микрорайоне Комсомольском в новый 68-квартирный дом заселяются жильцы. 59 квартир Фонд жилищного строительства ЯНАО передал муниципалитету для расселения аварийного жилья.

Фото: puradm.ru

При возведении пятиэтажки использовались материалы, рекомендованные для Крайнего Севера, и применялись современные технологии. По всему периметру дома и в подъездах установлена система видеонаблюдения, вместо домофонов – видеофоны.

Показания показаний со счетчиков снимаются и передаются на специальный сервер для начисления квартплаты автоматически. Рядом с почтовыми ящиками установлены контейнеры для спама. Коврики при входе выложены вровень с напольной плиткой, чтобы жильцы не запинались. В каждой квартире установлены электроплиты и подключен Интернет. Розетки для телевидения установили в каждой комнате.

Площадка для игр и занятий спортом возле дома радует не только будущих новосёлов, так как подобная зона отдыха – единственная в своём роде в этом микрорайоне.

Всего в Пуровском районе аварийными признаны 255 домов, 195 из них будут расселены до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU