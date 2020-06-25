2020-06-25T14:27:54+03:00
Общество

Детсад в Пурпе строители сдадут в конце 2020 года

Анна Полякова
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Детсад в Пурпе строители сдадут в конце 2020 года Фото: puradm.ruДетсад в Пурпе строители сдадут в конце 2020 года Фото: puradm.ru
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В Пурпе Пуровского района ЯНАО продолжается возведение нового детского сада, завершить строительство которого планирется в четвёртом квартале 2020 года. Этот объект – один из 13 в округе, которые реализуют в рамках муниципально-частного партнёрства.

Фасад здания готов на 95%. На строительной площадке кипят работы по благоустройству. Специалисты монтируют систему канализации, затем начнут возведение теневых навесов.

Внутри помещений штукатуры завершают черновую отделку, в санузлах укладывают плитку. В каждой группе будет свой рисунок плитки, свой цвет.

Отдельного внимания заслуживают стены – две тысячи квадратных метров отдадут под художественную роспись. Креативным дизайном помещений займутся в конце июля. К этому времени стены высохнут после шпатлёвки, а специалисты завершат работы по монтажу вентиляции и сетей электроснабжения.

Решился вопрос и с территорией под парковку, где будет организовано одностороннее движение.

Качество и своевременность выполнения работ подрядчик гарантирует, невзирая на сложности с распространением коронавирусной инфекции. На стройке задействовано около 40 специалистов. В период пандемии подрядчики соблюдают все меры безопасности.

Неделей ранее строительную площадку проинспектировал заместитель губернатора Андрей Воронов. Он отметил, что в этом году введется строительство 22 детсадов на Ямале – это рекорд.

- Такого, я думаю, и в России не встретишь. Поручение губернатора выполним, досрочно закроем тему по дошкольным местам, выполним указ президента, - отметил замгубернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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