Детсад в Пурпе строители сдадут в конце 2020 года
В Пурпе Пуровского района ЯНАО продолжается возведение нового детского сада, завершить строительство которого планирется в четвёртом квартале 2020 года. Этот объект – один из 13 в округе, которые реализуют в рамках муниципально-частного партнёрства.
Фасад здания готов на 95%. На строительной площадке кипят работы по благоустройству. Специалисты монтируют систему канализации, затем начнут возведение теневых навесов.
Внутри помещений штукатуры завершают черновую отделку, в санузлах укладывают плитку. В каждой группе будет свой рисунок плитки, свой цвет.
Отдельного внимания заслуживают стены – две тысячи квадратных метров отдадут под художественную роспись. Креативным дизайном помещений займутся в конце июля. К этому времени стены высохнут после шпатлёвки, а специалисты завершат работы по монтажу вентиляции и сетей электроснабжения.
Решился вопрос и с территорией под парковку, где будет организовано одностороннее движение.
Качество и своевременность выполнения работ подрядчик гарантирует, невзирая на сложности с распространением коронавирусной инфекции. На стройке задействовано около 40 специалистов. В период пандемии подрядчики соблюдают все меры безопасности.
Неделей ранее строительную площадку проинспектировал заместитель губернатора Андрей Воронов. Он отметил, что в этом году введется строительство 22 детсадов на Ямале – это рекорд.
- Такого, я думаю, и в России не встретишь. Поручение губернатора выполним, досрочно закроем тему по дошкольным местам, выполним указ президента, - отметил замгубернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU