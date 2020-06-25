2020-06-25T14:29:07+03:00
Общество

Около 90 тысяч ямальцев изъявили желание голосовать на дому

Голосование проходит при соблюдении санитарной дистанции
Анна Полякова
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Около 90 тысяч ямальцев изъявили желание голосовать на дому Фото: salekhard.orgОколо 90 тысяч ямальцев изъявили желание голосовать на дому Фото: salekhard.org
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Каждый желающий ямалец сможет принять участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ с 25 июня по 01 июля, не выходя из дома. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию. Уже поступило около 90 тысяч заявлений. Голосование на дому организовано с учетом мер безопасности.

Так, например, в избирательную комиссию города обратилась председатель Совета ветеранов Салехарда Валентина Тверетина. Она позвонила и попросила, чтобы к ней пришла комиссия 25-го числа.

- Пораньше, чтобы я проголосовала на дому. Я очень рада, что вы пришли, и я с удовольствием проголосую, - призналась женщина членам избирательной комиссии.

Фото: salekhard.org

Фото: salekhard.org

Голосование проходит при соблюдении санитарной дистанции, бесконтактным способом с соблюдением всех норм. Члены комиссии не заходят в квартиру. Они оснащены средствами индивидуальной защиты. Бюллетень для голосования, маска, перчатки, антисептическая салфетка, одноразовая ручка – всё в индивидуальном пакете.

Фото: salekhard.org

Фото: salekhard.org

На заполнение заявления и бюллетеня будет отведено несколько минут, после чего избиратель его опускает в переносной ящик для голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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