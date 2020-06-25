2020-06-25T14:06:22+03:00
Общество

Река Полуй станет чище

Подрядная организация приступила к работам
Анна Полякова
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Река Полуй станет чище Фото: yanao.ruРека Полуй станет чище Фото: yanao.ru
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В Салехарде в рамках реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды» идет расчистка от мусора водоохранной зоны и поймы реки Полуй. Протяженность берега, где пройдут работы в 2020 году, составляет 2 500 метров. Подрядная организация на площади 28 гектаров уже приступила к уборке и планирует вывезти 51 тыс.м³ отходов.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, в результате будет улучшено экологическое состояние реки и условия граждан, проживающих на данной территории, а также преобразится и внешний вид города

- В связи с плотной застройкой водоохранной зоны, захламленные участки очищаются от отходов вручную и складируются на площадках, к которым имеется подъезд для техники, - подчеркивает начальник управления водных ресурсов окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ольга Муха.

Водные объекты на Ямале находятся в собственности РФ. В соответствии с Водным кодексом субъекты разрабатывают, утверждают и реализуют программы по использованию и охране водных объектов, расположенных на их территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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