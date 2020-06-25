25 Июнь 2020 2020-06-25T14:01:46+03:00

Более 150 ямальцев нашли работу во время пандемии Фото: yanao.ru

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На Ямале более 150 жителей региона нашли работу, благодаря дополнительным мерам поддержки для предпринимателей. За дополнительной поддержкой округа для создания 375 рабочих мест во время пандемии обратились более 100 предпринимателей.

Предприятия получают средства для организации временной занятости безработных и ищущих работу граждан, а также работников, находящихся под риском увольнения, в простое, в отпуске без сохранения зарплаты или работающих неполный день.

Работодателям гарантируется компенсация на зарплату трудоустроенных работников не более 31,5 тыс. рублей с учетом страховых взносов. По этой мере поддержки фактически создано уже 138 рабочих мест.

Как отметил заведующий сектором развития рынка труда департамента занятости населения ЯНАО Илья Гурский, в основном, это рабочие профессии в строительстве, сфере производства, ресторанной деятельности, оказания услуг и так далее. Трудоустройство граждан происходит не только в городах, но и в отдаленных поселках.

Также предусмотрена единовременная выплата на создание дополнительных рабочих мест для безработных и ищущих работу. Финансовая помощь оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства и составляет 123 тысяч рублей на каждое создаваемое место. За такой поддержкой обратились свыше сорока предпринимателей, чтобы трудоустроить 51 человека. Из них уже получили работу 15 ямальцев.

Ямальцев трудоустраивают на такие профессии, как курьер, продавец, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, водитель, пекарь, медицинская сестра, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU