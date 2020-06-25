Глава Ямала проверил, как идет голосование по поправкам в Конституцию

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:59:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале 25 июня открылось 223 участка для голосования по поправкам в Конституцию. Работа на них организована с учетом требований безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил места для голосования в Салехарде в школе №2 и в школе №3. Он убедился, что принимаются все необходимые меры безопасности, все условия на участках созданы.

- Прошу ямальцев отнестись к голосованию ответственно. Это важное историческое событие. Изменения, которые вносятся, касаются каждого, - отметил губернатор. Он призвал всех прийти и высказать свое мнение о поправках.

Голосование продлится до 1 июля включительно – этот день в России объявлен выходным. Как и оговаривалось ранее, члены участковых комиссии работают в средствах защиты. Всем посетителям на входе измеряют температуру, выдают маски и перчатки. Потоки избирателей разделены, чтобы исключить контакты. В пяти муниципалитетах оборудованы площадки для голосования на улицах.

До 1 июля у ямальцев также есть возможность проголосовать дома. В избиркомы уже поступило около 90 тысяч заявлений. Еще порядка 27 тысяч ямальцев подали заявления о голосовании по месту нахождения, сообщает правительство ЯНАО.

Членам избирательных комиссий помогают более 500 волонтеров, за процессом голосования будут следить 1200 наблюдателей - все они прошли тестирование на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU