2020-06-25T11:35:31+03:00
Общество

Появилось видео, как на Ямале проходит голосование по поправкам в Конституцию

Для голосующих созданы все условия [видео]
Анна Полякова
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Появилось видео, как на Ямале проходит голосование по поправкам в Конституцию Фото: скрин видео Избиркома ЯНАОПоявилось видео, как на Ямале проходит голосование по поправкам в Конституцию Фото: скрин видео Избиркома ЯНАО
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Все участковые комиссии Ямала начали свою работу в 8.00 25 июня. Старт общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ дан. Члены участковых комиссий ждут избирателей на участках.

Для голосующих созданы все условия, чтобы процедура прошла безопасно для здоровья. Их обеспечили средствами индивидуальной защиты. Участникам голосования необходимо соблюдать санитарную дистанцию. При входе на участок организован температурныи контроль.

Предусмотрена регулярная санитарная обработка помещении для голосования, чтобы исключить малейшую вероятность заражения.

Председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт уже принял участие в этом историческом событии.

- Стать его непосредственным участником, на мой взгляд, значит вписать свое имя в историю страны. И не воспользоваться этой возможностью будет большим упущением.

На Ямале проходит голосование по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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