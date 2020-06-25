На Ямале оборудовали площадки для голосования на открытом воздухе

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:57:21+03:00

Жители Салехарда и Нового Уренгоя могут не заходить в помещения

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На Ямале 25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. С 8.00 до 20.00 на Ямале будут работать 208 основных и 15 временных избирательных участков.

Как сообщили в Избиркоме ЯНАО, на шести избирательных участках в Надымском районе, Салехарде и Новом Уренгое будут оборудованы площадки на открытом воздухе. Девять участков будут работать на придомовых территориях в Приуральском районе и Ноябрьске. В хорошую погоду ямальцы смогут отдать свой голос, не заходя в помещения. Членам избирательных комиссий помогают более 500 волонтеров.

Члены участковых комиссий будут ждать граждан на участках до 20.00, а к тем, кто захотел голосовать дома, - придут домой. Для этого до 17 часов 1 июля нужно уведомить участковую избирательную комиссию или передать просьбу через родственников или волонтеров.

Общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля и официально объявлен президентом выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU