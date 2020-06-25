На Ямале оборудовали площадки для голосования на открытом воздухе
На Ямале 25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. С 8.00 до 20.00 на Ямале будут работать 208 основных и 15 временных избирательных участков.
Как сообщили в Избиркоме ЯНАО, на шести избирательных участках в Надымском районе, Салехарде и Новом Уренгое будут оборудованы площадки на открытом воздухе. Девять участков будут работать на придомовых территориях в Приуральском районе и Ноябрьске. В хорошую погоду ямальцы смогут отдать свой голос, не заходя в помещения. Членам избирательных комиссий помогают более 500 волонтеров.
Члены участковых комиссий будут ждать граждан на участках до 20.00, а к тем, кто захотел голосовать дома, - придут домой. Для этого до 17 часов 1 июля нужно уведомить участковую избирательную комиссию или передать просьбу через родственников или волонтеров.
Общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля и официально объявлен президентом выходным.
ИСТОЧНИК KP.RU